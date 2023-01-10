Elon Musk Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Elon Musk, dünyanın en çok para kaybeden kişisi olarak rekor kırdı. Guinness, Musk’ı ‘tarihte en büyük kişisel servet kaybı yaşayan kişi’ olarak kabul etti.

Tesla ve Twitter CEO’su geçen yıl büyük bir servet kaybetti. Guinness, cuma günü yaptığı basın açıklamasında, Musk’ın “tarihteki en büyük kişisel servet kaybı” ile dünya rekorunu resmen kırdığını açıkladı.

YAKLAŞIK 200 MİLYAR BUHAR OLDU

Forbes geçtiğimiz günlerde Musk’ın net servetinin bir yıldan biraz daha uzun bir süre içinde 183 milyar dolar düştüğünü tahmin ederken, Bloomberg servet kaybının yaklaşık 200 milyar dolar olduğunu aktardı.

Musk’tan bir önceki rekor, 2000 yılında Softbank’ın kurucusu ve CEO’su Masayoshi Son tarafından kırılmıştı. Masayoshi Son’un servetinden 58,6 milyar dolar silinmişti. Musk’ın servetindeki erime bir önceki rekorun 3 katından fazla oldu.

TESLA HİSSELLERİ 2022’DE ÇAKILDI

Bloomberg tahminlerine göre Musk’ın net serveti Kasım 2021’de 340 milyar dolara ulaşarak zirve yapmıştı. Ancak Musk’ın servetinin büyük çoğunluğunu oluşturan Tesla hisseleri geçen yıl sert düştü. Tesla hisse fiyatı 2022’de yüzde 65 geriledi. Düşüş, Musk’ın ekim ayında Twitter’ı satın almasının ardından hız kazandı.

Bununla birlikte, Musk dünyanın en zengin insanı konumunu da yitirdi. Musk’ın listedeki yerini Fransız Louis Vuitton’un sahibi Bernard Arnault aldı. Son Forbes tahminlerine göre Musk’ın serveti 144,4 milyar dolar civarında.