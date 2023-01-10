10 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Elon Musk Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Elon Musk "tarihteki en büyük kişisel servet kaybı" başlığında Guinness Rekoru kırarak tarihe geçti.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 13:29
Takip Et

Tesla ve Twitter'ın CEO’su Elon Musk Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Elon Musk Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
+
Aa
-

Elon Musk, dünyanın en çok para kaybeden kişisi olarak rekor kırdı. Guinness, Musk’ı ‘tarihte en büyük kişisel servet kaybı yaşayan kişi’ olarak kabul etti.

Tesla ve Twitter CEO’su geçen yıl büyük bir servet kaybetti. Guinness, cuma günü yaptığı basın açıklamasında, Musk’ın “tarihteki en büyük kişisel servet kaybı” ile dünya rekorunu resmen kırdığını açıkladı.

YAKLAŞIK 200 MİLYAR BUHAR OLDU

Forbes geçtiğimiz günlerde Musk’ın net servetinin bir yıldan biraz daha uzun bir süre içinde 183 milyar dolar düştüğünü tahmin ederken, Bloomberg servet kaybının yaklaşık 200 milyar dolar olduğunu aktardı.

Musk’tan bir önceki rekor, 2000 yılında Softbank’ın kurucusu ve CEO’su Masayoshi Son tarafından kırılmıştı. Masayoshi Son’un servetinden 58,6 milyar dolar silinmişti. Musk’ın servetindeki erime bir önceki rekorun 3 katından fazla oldu.

TESLA HİSSELLERİ 2022’DE ÇAKILDI

Bloomberg tahminlerine göre Musk’ın net serveti Kasım 2021’de 340 milyar dolara ulaşarak zirve yapmıştı. Ancak Musk’ın servetinin büyük çoğunluğunu oluşturan Tesla hisseleri geçen yıl sert düştü. Tesla hisse fiyatı 2022’de yüzde 65 geriledi. Düşüş, Musk’ın ekim ayında Twitter’ı satın almasının ardından hız kazandı.

Bununla birlikte, Musk dünyanın en zengin insanı konumunu da yitirdi. Musk’ın listedeki yerini Fransız Louis Vuitton’un sahibi Bernard Arnault aldı. Son Forbes tahminlerine göre Musk’ın serveti 144,4 milyar dolar civarında.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı
1
﻿Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı
﻿Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
2
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
﻿Farioli sonucu beğenmedi
3
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
4
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
5
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
6
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
﻿6 çocuğa cinsel istismarda karar açıklandı! İfadeler kan dondurdu
7
﻿6 çocuğa cinsel istismarda karar açıklandı! İfadeler kan dondurdu
﻿6 çocuğa cinsel istismarda karar açıklandı! İfadeler kan dondurdu
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Çin, Güney Kore ve Japonya'ya vizeleri durdurdu
﻿Çin, Güney Kore ve Japonya'ya vizeleri durdurdu
﻿Çin, Güney Kore ve Japonya'ya vizeleri durdurdu
﻿Balkon hırsızları kameralara yakalandı
﻿Balkon hırsızları kameralara yakalandı
﻿Balkon hırsızları kameralara yakalandı
﻿California'da fırtına. 14 kişi hayatını kaybetti
﻿California'da fırtına. 14 kişi hayatını kaybetti
﻿California'da fırtına. 14 kişi hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.