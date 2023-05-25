Tesla'dan yeni otomobil. İlk fotoğrafı paylaşıldı

Dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk'ın yöneticisi olduğu otomotiv şirketi Tesla yeni bir otomobil modeli daha ürettiğini paylaştı. Siyah ve kapalı bir fotoğraf paylaşan şirket tüm merakları üzerine çekti.

Tesla'dan yeni otomobil. İlk fotoğrafı paylaşıldı

Tesla yıllık hissedarlar toplantısında yeni aracını tanıttı.

Üretilen yeni modelleri konusunda da önemli bir açıklamalarda bulunan Teslsa CEO’su Elon Musk, her ne kadar bu toplantının yeni bir ürün tanıtımı için doğru yer olmadığını söylese de markanın yeni otomobili hakkında önemli bilgiler vermekten geri durmadı.

Musk sunum esnasında Tesla’nın şu anda iki farklı model üzerinde çalıştığını doğruladı. Ünlü iş insanı bu açıklamasının yanı sıra markanın yeni modelinin görseli paylaştı. Aracın silüeti görülen paylaşımda fazla bir detay bulunmuyor.

Elon Musk’ın yaptığı açıklama kullandığı kelimeler ise oldukça dikkat çekiciydi. Musk, yeni modelleri için ‘tasarlandı’ yerine ‘üretildi’ ifadesini kullandı.

İŞTE ŞİRKET TARAFINDAN PAYLAŞILAN YENİ TESLA FOTOĞRAFI

d.png

Öne Çıkanlar
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
Son Haberler
Google görseller yapay zeka ile birleşti. Fotoğrafların ana kaynağını saniyeler içinde bulacak Teknoloji - Otomotiv
Google görseller yapay zeka ile birleşti. Fotoğrafların ana kaynağını saniyeler içinde bulacak
Meteoroloji'den bu illerde yaşayanlara sel uyarısı. Günlerce sürecek Güncel
Meteoroloji'den bu illerde yaşayanlara sel uyarısı. Günlerce sürecek
iOS 17 yükleyebilen Applre telefonların kilit ekranı değişiyor Teknoloji - Otomotiv
iOS 17 yükleyebilen Applre telefonların kilit ekranı değişiyor
Beşiktaş'ta bir kişi denize atladı. Ekipler harekete geçti Güncel
Beşiktaş'ta bir kişi denize atladı. Ekipler harekete geçti
Panama'da 6,6 büyüklüğünde deprem Dünya
Panama'da 6,6 büyüklüğünde deprem
Ron DeSantis 2024 başkanlık seçimlerine resmen aday Dünya
Ron DeSantis 2024 başkanlık seçimlerine resmen aday