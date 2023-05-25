Tesla'dan yeni otomobil. İlk fotoğrafı paylaşıldı

Tesla yıllık hissedarlar toplantısında yeni aracını tanıttı.

Üretilen yeni modelleri konusunda da önemli bir açıklamalarda bulunan Teslsa CEO’su Elon Musk, her ne kadar bu toplantının yeni bir ürün tanıtımı için doğru yer olmadığını söylese de markanın yeni otomobili hakkında önemli bilgiler vermekten geri durmadı.

Musk sunum esnasında Tesla’nın şu anda iki farklı model üzerinde çalıştığını doğruladı. Ünlü iş insanı bu açıklamasının yanı sıra markanın yeni modelinin görseli paylaştı. Aracın silüeti görülen paylaşımda fazla bir detay bulunmuyor.

Elon Musk’ın yaptığı açıklama kullandığı kelimeler ise oldukça dikkat çekiciydi. Musk, yeni modelleri için ‘tasarlandı’ yerine ‘üretildi’ ifadesini kullandı.

İŞTE ŞİRKET TARAFINDAN PAYLAŞILAN YENİ TESLA FOTOĞRAFI