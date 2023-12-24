Tesla'nın Çin'de kuracağı fabrikaya arazi tahsisi yapıldı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Rahime Sezgin
Tesla'nın Çin'de kuracağı fabrikaya arazi tahsisi yapıldı
Tesla, enerji depolama ünitesi üretimi için Çin’de bir fabrika kurmaya hazırlanıyor. Fabrika arazisi için ise hükümetle anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Şanghay şehrinde kurulacak fabrikaya arazi tahsisi için hükümet ile anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

Fabrikada Tesla’nın “Megapack” adı verilen, 4 megavat saat elektrik depolayabilen lityum-iyon batarya üniteleri üretilecek. Fabrikanın yapımına 2024’ün ilk çeyreğinde başlanması planlanıyor ve üçüncü çeyrekte faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Fabrikada yılda 10 bin ünite ile toplam 40 gigavatsaat enerji depolama kapasitesinin üretilmesi planlanıyor.

Tesla’nın halen ABD’nin California eyaletinin Lathrop şehrinde yılda 10 bin Megapack üretme kapasitesine sahip bir “mega fabrikası” bulunuyor. Şirket, Şanghay’daki yılda 1 milyon elektrikli otomobil üretebilen “giga fabrikasını” da 450 bin ilave kapasite ile genişletmeyi planlıyor

İlgili Haberler
Bir Türk, Tesla'da üretim hatalarını gösterdi
Bir Türk, Tesla'da üretim hatalarını gösterdi
Bu tünele Tesla'dan başka araç giremiyor
Tesla 2 milyondan fazla aracı geri çağıracak
Tesla 2 milyondan fazla aracı geri çağıracak
Son Haberler
Boş arazide erkek cesedi bulundu. Kimliği tespit edildi Yaşam
Boş arazide erkek cesedi bulundu. Kimliği tespit edildi
Sivas'ta KYK yurdundaki öğrenciler, şehitlerimiz için yürüdü: "Katil PKK" Gündem
Sivas'ta KYK yurdundaki öğrenciler, şehitlerimiz için yürüdü: "Katil PKK"
Musaoğlu: “Biz resim eserlerinden ziyade pahalı duvar kağıtlarına önem veriyoruz” Kültür Sanat
Musaoğlu: “Biz resim eserlerinden ziyade pahalı duvar kağıtlarına önem veriyoruz”
Avustralya'da binlerce kişi elektriksiz kaldı Dünya
Avustralya'da binlerce kişi elektriksiz kaldı
Bir can kurtarmak ister misiniz Sağlık
Bir can kurtarmak ister misiniz
Yabancı uyruklu dilencinin üzerinden çıkanlar herkesi şoke etti Gündem
Yabancı uyruklu dilencinin üzerinden çıkanlar herkesi şoke etti
Gözaltındaki sevgilisine dürüm içerisinde uyuşturucu götürdü. Polislerin dikkatinden kaçmadı Gündem
Gözaltındaki sevgilisine dürüm içerisinde uyuşturucu götürdü. Polislerin dikkatinden kaçmadı