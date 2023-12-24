Tesla'nın Çin'de kuracağı fabrikaya arazi tahsisi yapıldı

Şanghay şehrinde kurulacak fabrikaya arazi tahsisi için hükümet ile anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

Fabrikada Tesla’nın “Megapack” adı verilen, 4 megavat saat elektrik depolayabilen lityum-iyon batarya üniteleri üretilecek. Fabrikanın yapımına 2024’ün ilk çeyreğinde başlanması planlanıyor ve üçüncü çeyrekte faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Fabrikada yılda 10 bin ünite ile toplam 40 gigavatsaat enerji depolama kapasitesinin üretilmesi planlanıyor.

Tesla’nın halen ABD’nin California eyaletinin Lathrop şehrinde yılda 10 bin Megapack üretme kapasitesine sahip bir “mega fabrikası” bulunuyor. Şirket, Şanghay’daki yılda 1 milyon elektrikli otomobil üretebilen “giga fabrikasını” da 450 bin ilave kapasite ile genişletmeyi planlıyor