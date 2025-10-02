Tesla’nın patronu Elon Musk dünyanın ilk 500 milyarlık adamı: Tarihin en zengini oldu!

Tesla’nın CEO’su Elon Musk, 500 milyar dolar servetle tarihin en zengini oldu. Tesla, xAI ve SpaceX’in yükselişi, Musk’ı Forbes’un Milyarderler Listesi’nde zirveye taşıdı. Musk’ı Ellison ve Zuckerberg onu izledi.

Tesla’nın CEO’su Elon Musk, tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişi oldu.

Forbes’un Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi’ne göre, Türkiye saatiyle 22.30’da Musk’ın serveti 500 milyar doları aştı.İşlem gününün kapanışında ise Musk’ın serveti 499,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

Musk’ın servet artışında Tesla hisselerindeki yükselişin yanı sıra yapay zeka şirketi xAI ve uzay girişimi SpaceX’in değer artışı belirleyici oldu.

Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın hisseleri, yılbaşından itibaren yaklaşık yüzde 14 değer kazandı.

Forbes’un Milyarderler Listesi’nde Musk’ı Oracle’ın kurucusu Larry Ellison ve Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg takip etti.

Musk, Ağustos 2020’de serveti 100 milyar doları geçtiğinde dikkat çekmiş, Ocak 2021’de 190 milyar dolarla dünyanın en zengin insanı olmuştu.

