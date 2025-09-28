Telegram'ın kurucusu Pavel Durov Fransız istihbaratını ifşaladı: Elon Musk'ın üç harfli cevabı dikkat çekti

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov,Fransız istihbaratının kendisinden, Moldovya'daki başkanlık seçimleri öncesinde bazı Telegram kanallarını sansürlemesini istediğini iddia etti.

Durov, iddialarını bugün kendi Telegram kanalından yaptığı paylaşımda detaylandırdı. Yaklaşık bir yıl önce, Fransa'da mahkeme süreci devam ederken, "bir aracı" vasıtasıyla Fransız istihbaratından söz konusu talebi aldığını belirtti. İlk listede, kendi platform kurallarını ihlal eden birkaç kanal tespit ettiklerini ve bunları kaldırdıklarını ifade eden Durov, daha sonra ikinci bir liste sunulduğunu duyurdu.

Telegram'ın kurucusuna göre ikinci listede yer alan kanalların neredeyse tamamı platform kurallarını ihlal etmekten uzaktı. Durov yaptığı açıklamada ikinci listede adı geçen kanalların tek ortak noktası, Fransa ve Moldovya hükümetlerinin beğenmediği siyasi içerikleri paylaşmaları idi. İncelemeler sonrasında Fransız isithbaratının sansür talebini reddettiklerini vurgulayan Durov, "Fransız istihbaratı, yasal durumumu Moldovya'daki siyasi gelişmeleri etkilemek için kullanmaya çalıştı" diye konuştu.

Pavel Durov ayrıca "Telegram ifade özgürlüğüne bağlıdır. Bilinmesini isterim ki ben burada olduğum sürece hiç bir içerik siyasi nedenlerle kaldırmayacaktır" beyanında bulunduktan sonra sansürlemeye yönelik her türlü girişimi ifşa etmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

MUSK'TAN BEKLENMEDİK TEPKİ

Durov'un çarpıcı iddialarını paylaştığı gönderinin altına, sosyal medya platformu X'ın sahibi Elon Musk, İngilizce "Wow" (Vay) yazarak tepki gösterdi. Musk'ın tepkisi Durov'un açıklamalarının kısa sürede dünya geneline yayılmasına neden oldu.

Söz konusu sansür iddiası, Durov'un Fransız istihbaratını benzer bir girişimle suçladığı ilk olay değil. Durov, geçtiğimiz Mayıs ayında Romanya'daki başkanlık seçimleri öncesinde Fransız istihbaratının "muhafazakar sesleri kısması" için kendisine baskı yaptığını iddia etmişti. Fransa Dış İstihbarat Teşkilatı DGSE ise iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Durov'un son iddialarına karşı henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

