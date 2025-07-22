Tesla'nın yeni modeli piyasayı ele geçirdi: Şimdiden 3 milyonu aştı

Tesla’nın ilk kez 2016’da tanıttığı ve 2017’de üretime aldığı Model 3, uygun fiyatlı elektrikli araç vizyonunun en güçlü temsilcisi haline geldi. Çin’in en büyük sosyal medya platformu Weibo’da Tesla Çin hesabı tarafından yapılan paylaşıma göre Model 3'ün dünya genelindeki satışları 3 milyon adedi geçti. Bu satış rakamı, Tesla’nın elektrikli sedanını kendi segmentinin en çok tercih edilen modeli yaptı.

Yedi yıl boyunca en çok satan batarya destekli sedan unvanını koruyan Model 3, dünya genelinde her 90 saniyede bir satılarak elektrikli araç piyasasında erişilmesi güç bir başarıya ulaştı. Tesla'nın sadece lüks değil, kitlesel tüketime hitap eden bir marka olma hedefi böylece bir kez daha doğrulanmış oldu.

YENİ KAMPANYALARLA ERİŞİM ARTIYOR

Çin’de Model 3 için başlatılan dikkat çekici kampanya, tüketicilere beş yıl boyunca faizsiz ödeme olanağı sunuyor. Aylık ödeme tutarının 2.460 yuan düzeyinde olduğu belirtilen kampanya, Tesla’nın pazardaki rekabetçi duruşunu güçlendiriyor. Benzer bir kampanya ABD'de de uygulanıyor. Ancak bu kampanyadan yararlanmak için "Full Self-Driving" yazılım paketinin de satın alınması şart koşuluyor. Bu paketle birlikte Model 3, Amerika pazarında da 60 aya kadar 0 faizle satışa sunuluyor.

TASARIM VE TEKNOLOJİ GÜNCELLEMELERİ

Tesla, zaman içinde Model 3 üzerinde çeşitli güncellemeler gerçekleştirdi. En son olarak “Highland” isimli versiyon tanıtıldı. Bu modelde araç, daha ince ön farlar ve sadeleştirilmiş bir ön tasarımla modern bir görünüme kavuştu. Ayrıca aerodinamik yapının iyileştirilmesi sayesinde menzil de bir miktar artırıldı.

Çin pazarında duyurulan Model 3 Plus versiyonu ise LG tarafından sağlanan yüksek kapasiteli NMC batarya ile geliyor. Bu batarya, aracın menzilini kayda değer ölçüde artırmayı hedefliyor. Yeni model, daha uzun yolculuklar planlayan sürücüler için önemli bir alternatif sunuyor. Ayrıca, bu tanıtımla birlikte Model Y L isimli, üç sıra koltuklu yeni bir SUV modeli de tüketiciyle buluşturuldu.