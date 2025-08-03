Tesla’ya 243 milyon dolar şoku

Miami Federal Mahkemesi jürisi, Florida'nın Key Largo bölgesinde 2019'daki ölümlü kazaya yol açtığı gerekçesiyle elektrikli otomobil üreticisi Tesla’yı yüzde 33 oranında sorumlu olduğu belirtilirken, şirketten 243 milyon dolar tazminat talep edildi.
Öte yandan, söz konusu kazada telefonuyla uğraştığı için dikkatinin dağıldığını belirten otomobil sürücüsü George McGee ise yüzde 67 suçlu bulundu.
İlgili kazada McGee'nin kullandığı Tesla, 22 yaşındaki Naibel Benavides Leon ve erkek arkadaşı Dillon Angulo'ya çarpmıştı.
Kazada Leon ölürken, Angulo yaralanmıştı.