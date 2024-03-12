Tesla'ya Türkiye şoku

Kaynak: AA
Tesla'ya Türkiye şoku
Tesla Türkiye satışları neredeyse durma noktasına kadar geldi. Geçen yılın Nisan ayında Türkiye pazarına giren Tesla markasının satış rakamları son aylarda adeta yokuş aşağı bir şekilde seyretmeye devam ediyor.

Çıktığı ilk zamanlarda fiyat açısından rekabetli bir seviyede olan Tesla araçları son zamanlarda fiyat avantajını kaybetmesi ve satış sonrasında hizmetler ile alakalı sorunlar ve yönetimsel boşluklar sebebi ile her geçen ay daha az satılmaya devam ediyor.

2024 yılına oldukça kötü satış rakamları nedeni ile çok kötü başlayan Tesla Ocak ayında 220, Şubat ayında ise sadece 75 adet Model Y aracını sattı.

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FİYATLARI SÜREKLİ ARTIYOR

Türk lirasının değer kaybetmesi ile her geçen gün artan Dolar kuru sebebi ile Tesla araçları her geçen zamlanmaya devam ediyor.

İlk çıktığında 1 milyon 619 bin liradan satılan Tesla model Y’nin güncel fiyatı 3 milyon lirayı da aştı.

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SATIŞ SONRASI HİZMETTE SIKINTI YAŞANIYOR

Fiyat artışlarının yanı sıra satış sonrasında hizmette de sorunların olduğu ifade edilen Tesla’nın Türkiye’de sadece Bakırköy ve Tuzla’da servis merkezlerini bulunduğu aynı zamanda yönetimsel anlamda "muhatap bulamamaktan" dolayı da duyulan rahatsızlıkları sıklıkla dile getiriyor.

Ayrıca sipariş iptali yapan müşterilerin kapora iadesi konusunda sorunlar yaşadığı da belirtiliyor.

Tesla 2023 Satışları

Tesla 2024 Satışları

Mayıs: 200

Ocak: 220

Haziran: 800

Şubat: 75

Temmuz: 1500

Ağustos: 3000

Eylül: 4700

Ekim: 500

Kasım: 900

Aralık: 550

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