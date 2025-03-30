Test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı

Alman start-up şirketi Isar Aerospace tarafından geliştirilen insansız "Spectrum" roketi, fırlatıldıktan yaklaşık 40 saniye sonra dumanlar çıkararak patladı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da hasar bildirilmezken, şirket test uçuşunu başarılı olarak değerlendirdi.

Isar Aerospace CEO'su ve kurucu ortağı Daniel Metzler yaptığı açıklamada, "İlk test uçuşumuz tüm beklentilerimizi karşıladı ve büyük bir başarı elde etti. Temiz bir kalkış gerçekleştirdik, 30 saniye boyunca uçtuk ve "Uçuş Sonlandırma Sistemimizi" doğruladık" ifadelerini kullandı. Şirket, elde edilen verilerin gelecekteki fırlatma denemeleri için önemli olduğunu belirtti.