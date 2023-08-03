Tete'nin Fenerbahçe'den istedikleri yok artık dedirtti

Sarı-lacivertliler ile transfer görüşmelerinde bulunan Tete Fenerbahçe'ye transfer olmak için dünyaları istedi

Tete'nin Fenerbahçe'den istedikleri yok artık dedirtti

Editör: Barış Atakan

Kulübü Shaktar Donetsk ile sözleşmesini sonlandırdıktan sonra Fenerbahçe ile görüşmelere başlayan Tete’nin sarı-lacivertlilerden istediği rakam ortaya çıktı.

10 MİLYON EURO İMZA PARASI
Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertlilerden 10 milyon Euro imza parası ve yıllık 6 milyon Euro maaş istedi.

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 30 PAY
23 yaşındaki yıldız futbolcu bu isteklerine ek olarak bir sonraki satışından da kendisine yüzde 30 pay talep etti.

FENERBAHÇE 2.5 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ
Fenerbahçe’nin oyuncuya teklifinin ise yıllık 2.5 milyon Euro maaş olduğu öne sürüldü. Sarı-lacivertliler, Tete ile bir kez daha görüşecek ve orta yolu bulmaya çalışacak.

PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonun Ocak ayında Premier Lig ekibi Leicester City’e kiralanan Tete burada çıktığı 14 maçta 1 gol kaydetti.

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