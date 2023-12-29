Tetiği çektiren Amerikalı çeken PKK’lı. ABD askerleri PKK'lı teröristlere eğitim verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Tetiği çektiren Amerikalı çeken PKK’lı. ABD askerleri PKK'lı teröristlere eğitim verdi
ABD’de askerlerinin Irak’ın kuzeyinde 12 askerimizin şehit olmasından 3 gün sonra PKK’lı teröristlere eğitim verdiği ortaya çıktı. Suriye’nin kuzeyinde verilen eğitimde PKK’lı teröristlere silah eğitimi verildi.

ABD, bölücü terör örgütü PKK/YPG ile yaptığı işbirliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Üstelik tüm Türkiye, cuma ve cumartesi günleri Irak’ın kuzeyinden gelen 12 şehidin haberiyle sarsılmışken, ABD ordusu skandal bir paylaşım yaptı.

ABD’nin Ortadoğu operasyonlarını yürüten Merkez Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı olan, terör örgütü IŞİD’e karşı kurulan “Birleşik Ortak Görev Gücü Doğal Kararlılık Harekatı”nın resmi hesabından salı günü Suriye’de çekilmiş 4 kare fotoğraf yayınladı.

ekran-goruntusu-2023-12-29-134722.png

NİŞAN ALMAYI ÖĞRETTİLER

Bu karelerde Amerikalı askerler, terör örgütü PKK/YPG’nin üyelerine silah kullanma eğitimi verirken görülüyor. Biri kadın, biri erkek iki ABD’li asker, teröristlere kalaşnikof tüfeklerin nasıl sökülüp takılacağını, temizleneceğini ve nasıl nişan alıp ateş edileceğini gösteriyor. Fotoğrafların hangi kentte çekildiği bilinmiyor.

ekran-goruntusu-2023-12-29-134736.png

ABD ordusu geçen hafta PKK’ya verdiği malzemelerin fotoğrafını yayınladı. Pakette aküler, aydınlatma malzemeleri ve 4K ultra yüksek çözünürlüklü televizyon dikkat çekti.

ekran-goruntusu-2023-12-29-134753.png

7 YILLIK İHANET

ABD, PKK’nın terörist olduğunu resmen kabul etmesine rağmen 2014’ten bu yana terör örgütüne “IŞİD’le mücadele ettiği” bahanesi ile destek sağlıyor. ABD, bölgedeki teröristler için “Suriye demokratik güçleri” ismini kullanarak, bunun PKK’dan farklı bir yapı olduğunu öne sürüyor. PKK/YPG, aldığı bu destekle Suriye’nin kuzeydoğusunda petrol sahalarının da dahil olduğu geniş bir alanı işgal ediyor. Bu işgal alanında ABD’nin 900 kadar askeri var.

Son Haberler
Asgari ücret açıklanır açıklanmaz marketlere giden mesaj ortaya çıktı. İnsafsızlığın böylesi görülmedi Ekonomi
Asgari ücret açıklanır açıklanmaz marketlere giden mesaj ortaya çıktı. İnsafsızlığın böylesi görülmedi
Ukrayna savaşına karşıt şiir okuyan şairlere hapis cezası verildi Dünya
Ukrayna savaşına karşıt şiir okuyan şairlere hapis cezası verildi
Arzum Onan’la boşanan Mehmet Aslantuğ'a ayrılık hakkında soru Magazin
Arzum Onan’la boşanan Mehmet Aslantuğ'a ayrılık hakkında soru
Kızıl Goncalar bu hafta yayınlanacak mı? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? Magazin
Kızıl Goncalar bu hafta yayınlanacak mı? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman?
2023 yılının en çok izlenen filmleri belli oldu Kültür Sanat
2023 yılının en çok izlenen filmleri belli oldu
Bu alışkanlığa devam ederseniz kalp krizi kaçınılmaz Sağlık
Bu alışkanlığa devam ederseniz kalp krizi kaçınılmaz
Her gün salatalık yiyince bakın neler oluyor Sağlık
Her gün salatalık yiyince bakın neler oluyor