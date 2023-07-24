Tevfik Göksu CNN Türk stüdyosundaki namaz pozu için "Vallahi haberim yok" dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun CNN Türk yayın arasında namaz kılarken çekilen görüntüleri sosyal medyanın gündem olmuştu. Göksu konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Tevfik Göksu CNN Türk stüdyosundaki namaz pozu için "Vallahi haberim yok" dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun katıldığı CNN Türk yayını arasında çekilen namaz fotoğrafları 'seçim çalışmaları' olarak adlandırılmıştı.

Stüdyoda namaz kıldığını gösteren kareler sosyal medyada paylaşılırken Göksu'nun adı İBB adayları arasında geçtiği detayı unutulmadı. Göksu’nun bu pozu sosyal medyada oldukça konuşuldu.

"BİZİMLE BİRLİKTE GELEN BİRİNİN MÜNASEBETSİZLİĞİ"

Görüntülerin tepki çekmesinin ardından Tevfik Göksu, Ahmet Hakan'a konuştu. "Görür görmez ben de herkes gibi yadırgadım, şaşırdım, şık bulmadım, hoş bulmadım" diyen Hakan, konuyu Tevfik Göksu’nun “Oraya bizimle birlikte gelen birinin münasebetsizliği... Başka bir şey değil” yanıtını aldığını söyledi.

PROGRAMDA NELER KONUŞULMUŞTU

Kılıçdaroğlu’na karşı ‘değişim’ hareketi başlatan İmamoğlu’nun kendi siyasi çıkarları için 50 günde 200 toplantı yaptığını öne süren Göksu, “Aynı İBB Başkanı, İstanbul’un en hayati konusu olan deprem için İBB Meclisi’ndeki özel oturuma bile katılmadı” diye konuştu.

AKP’nin vizyonu karşısında İmamoğlu’nun paniklediğini ve krize girdiğini iddia eden Göksu, “İmamoğlu, İstanbullulara hesap vermeden kaçmak istiyor. İstanbullulara soruyorum 4,5 yılda dün kötüydü bugün iyi oldu dedikleri bir husus var mı?” dedi.

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