Tevhid ne demek? Tür Dil Kurumu’na göre tevhid nasıl yazılır?

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Tevhid ne demek? Tür Dil Kurumu’na göre tevhid nasıl yazılır?
"Tevhid," Arapça kökenli bir kelime olup, İslam dünyasında özellikle teolojik ve felsefi bağlamda önem taşıyan bir terimdir. "Tevhid" kelimesi, İslam'ın en temel inançlarından birini ifade eder. Peki, Tevhid ne demek? Tür Dil Kurumu’na göre TDK tevhid nasıl yazılır?

Tevhid inancı Müslümanların günlük hayatlarını, ibadetlerini ve ahlaki davranışlarını şekillendiren önemli bir prensiptir. Peki, Tevhid ne demek? Tür Dil Kurumu’na göre tevhid nasıl yazılır?

TEVHİD NE DEMEK?

"Tevhid," Arapça kökenli bir İslam terimidir ve "birleştirme" veya "teklik" anlamına gelir. İslam dini perspektifinden bakıldığında, tevhid, Allah'ın birliği ve tekliği ilkesini ifade eder. İslam inancına göre, Allah (Allah'ın Arapça ismi) tek ve biriciktir, ortağı, eşi veya benzeri yoktur.

Tevhid, İslam'ın temel inançlarından biridir ve Müslümanlar için en önemli konulardan biri olarak kabul edilir. İslam dininin öğretilerine göre, Müslümanlar sadece Allah'a ibadet etmeli, O'na dua etmeli ve O'nun birliğini kabul etmelidir. Tevhid, İslam'ın temel doktrinlerinden biri olarak Kuran'da sıkça vurgulanır.

TÜRK DİL KURUMU’NA GÖRE ‘TEVHİD’ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre, "tevhid" kelimesi şu şekilde yazılır:

''Tevhid''

Kelimenin yazımı, Türkçe'nin dil kurallarına uygun olarak "t" harfi ile başlar, "e" harfi ile devam eder ve "h" harfi ile sona erer. Türk Dil Kurumu'nun belirlediği bu yazım, kelimenin doğru bir şekilde kullanılmasını sağlar.

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