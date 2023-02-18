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Teyemmüm abdesti nedir nasıl alınır? Su olmayan yerde nasıl abdest alınır?

İslam dininde ibadetlerden önce abdest alınması gerekir, abdestli gezmek aynı zamanda Peygamber (s.a.v.)’in sünnetlerindendir. Peki, teyemmüm abdesti nedir nasıl alınır? Su olmayan yerde nasıl abdest alınır?

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 17:18
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Teyemmüm abdesti nedir nasıl alınır? Su olmayan yerde nasıl abdest alınır?

Teyemmüm abdesti nedir nasıl alınır? Su olmayan yerde nasıl abdest alınır?
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Deprem felaketinin ardından afet bölgelerinde suya erişim sorunu yaşanırken, su olmadan abdest almanın yolları da araştırılıyor. Peki, teyemmüm abdesti nedir nasıl alınır? Su olmayan yerde nasıl abdest alınır?

TEYEMMÜM ABDESTİ NEDİR?

Su olmayan yerlerde toprak ile alınan teyemmüm abdestini, suya uzak olan kişiler, sağlık açısından suyun kullanılmasının zararlı olduğu yerlerde olanlar, su yolunda tehlike bulunanlar alabilir.

TEYEMMÜM ABDESTİ NASIL ALINIR?

İlk olarak toprak temizlenir. Ardından niyet edilir.

Teyemmüm abdesti için niyet olarak, "Niyet ettim Allah rızası için teyemmüm abdesti almaya" diyerek niyet edilebilir.

Avuçlar açılarak toprağa vurulur.

İleri ve geri hareket ettirerek avuçlar kaldırılır.

Akabinde avuçlar birbirine vurularak eller silkelenir.

Silkelemeden sonra ellerin içi ile yüzün tamamı 1 kere mesh edilir.

Daha sonra 2. defa eller aynı şekilde toprağa vurulur.

Sol elin içiyle, dirsek kısmıyla birlikte sağ kol mesh edilir.

Ardından sağ elin içiyle, aynı şekilde sol kol mesh edilir.

Böylelikle teyemmüm abdesti alınmış olur.

TOPRAK OLMAYAN YERDE TEYEMMÜM NASIL ALINIR?

Suyun olmadığı yerde teyemmüm almak isteyenler fakat toprağı da bulamayanlar, ince kumla, kesekle, çakılla ya da taş ile teyemmüm edebilir. Toprak, çakıl, kesek ya da taşı bulamayan çamura teyemmüm edebilir. Suyun olmadığı fakat kar ya da buzun olduğu yerde olan kişiler mümkün olduğu kadar onu eritip gusül almalıdır. Toprak kirliyse, saman ya da başka şeylerle karışıksa onunla teyemmüm edilemez.

TEYEMMÜM NE ZAMAN YAPILABİLİR?

Abdest ya da gusül için yetecek miktarda su bulunamaması,

Su bulunduğu hâlde, suya ulaşma imkânının olmaması,

Su bulunduğu hâlde, havanın çok soğuk oluşu, banyo yapacak yerin bulunmayışı gibi engellerle suyu kullanma imkânının bulunmaması,

Sağlık açısından suyun kullanılmasının tehlikeli olması,

Su sebebiyle hastalanan, hastalığı artan veya iyileşme süresi uzayan kişiler,

Vücudun veya abdest organlarının yarısından fazlasının yara, yanık vb. sebeplerle yıkanamaması durumlarında teyemmüm yapılır.

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