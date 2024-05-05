TFF 1. Lig alev alev yanıyor. Play off yarışında son tablo ortaya çıktı

Trendyol 1. Lig’de heyecan dorukta...
33. haftada, Süper Lig vizesi alan Eyüpspor ve Göztepe’nin ardından playoff yarışı kızıştı. Statü gereği üçüncü sıradaki takım doğrudan finale yükselecek. Bu nedenle, ligde üçüncülük kritik önem taşıyor ve dokuzuncu sıraya kadar olan takımlar bu pozisyon için kıyasıya mücadele ediyor.
Sakaryaspor yenilgiye rağmen yerini korudu
Haftaya üçüncü sırada giren Sakaryaspor, evinde Tuzlaspor’u konuk etti. Tuzlaspor, Streli Mamba’nın 57. dakikada ve Sadık Baş’ın 90+6. dakikada attığı gollerle 2-0'lık sürpriz bir zafer elde etti. Buna rağmen Sakaryaspor, diğer takımların puan kaybıyla 57 puanla üçüncü sırada kalmayı başardı.
Bodrumspor dördüncü sıraya yükseldi
Bodrumspor, kritik bir maçta Kocaelispor’u ağırladı ve 3-0’lık net bir skorla galip geldi. Kenan Özer, Samet Yalçın ve Musah Muhammed’in golleriyle Bodrumspor, 56 puana ulaşarak dördüncü sıraya tırmandı. Kocaelispor ise son üç haftada yaşadığı iki yenilgiyle 55 puanda kalarak altıncı sıraya geriledi.
Çorum FK büyük hayal kırıklığı yaşadı
Geçen hafta yenilmezlik serisi sona eren Çorum FK, Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. Marco Paixao’nun golüyle geriye düşen Çorum, Loick Landre’nin 89. dakikada attığı golle beraberliği sağladı. Son iki maçta beş puan kaybeden Çorum FK, 56 puanla beşinci sıraya düştü.
Bandırmaspor emin adımlarla
Playoff hattının dışında başlayan Bandırmaspor, Keçiörengücü’nü 2-1 mağlup ederek yedinci sıraya yükseldi. Moussa Kalilou Djitte ve Mustafa Çeçenoğlu’nun golleriyle Bandırmaspor, puanını 50’ye çıkararak playoff umutlarını sürdürdü.
Gençlerbirliği umudunu sürdürüyor
Gençlerbirliği, küme düşen Giresunspor’u 1-0 mağlup ederek puanını 50’ye yükseltti. Mustafa Yatabare’nin golüyle galibiyeti elde eden Başkent ekibi, averajla sekizinci sırada yer aldı.
Boluspor fırsat tepti
Playoff yarışında yer alan Boluspor, Manisa FK’ye 1-0 yenilerek büyük bir şok yaşadı. Sandro Lima’nın golüyle mağlup olan Boluspor, 50 puanla dokuzuncu sıraya geriledi.
TOPLU SONUÇLAR
Altay 0-2 Adanaspor
Bandırmaspor 2-1 Keçiörengücü
Bodrumspor 3-0 Kocaelispor
Çorum 1-1 Şanlıurfaspor
Gençlerbirliği 1-0 Giresunspor
Manisa 1-0 Boluspor
Sakaryaspor 0-2 Tuzlaspor
Ümraniyespor 2-0 Erzurumspor
34. HAFTA MAÇLARI
Kocaelispor - Sakaryaspor
Göztepe - Bodrum
Tuzlaspor - Gençlerbirliği
Boluspor - Çorum
Adanaspor - Bandırmaspor
Erzurumspor - Eyüpspor
Keçiörengücü - Altay
Şanlıurfaspor - Manisa
PUAN DURUMU
1. (72) Eyüpspor
2. (69) Göztepe
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3. (57) Sakaryaspor
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4. (56) Bodrumspor
5. (56) Çorum
6. (55) Kocaelispor
7. (50) Bandırmaspor
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8. (50) Gençlerbirliği
9. (50) Boluspor