TFF 1. Lig alev alev yanıyor. Play off yarışında son tablo ortaya çıktı

Trendyol 1. Lig’de heyecan dorukta...

33. haftada, Süper Lig vizesi alan Eyüpspor ve Göztepe’nin ardından playoff yarışı kızıştı. Statü gereği üçüncü sıradaki takım doğrudan finale yükselecek. Bu nedenle, ligde üçüncülük kritik önem taşıyor ve dokuzuncu sıraya kadar olan takımlar bu pozisyon için kıyasıya mücadele ediyor.

Sakaryaspor yenilgiye rağmen yerini korudu

Haftaya üçüncü sırada giren Sakaryaspor, evinde Tuzlaspor’u konuk etti. Tuzlaspor, Streli Mamba’nın 57. dakikada ve Sadık Baş’ın 90+6. dakikada attığı gollerle 2-0'lık sürpriz bir zafer elde etti. Buna rağmen Sakaryaspor, diğer takımların puan kaybıyla 57 puanla üçüncü sırada kalmayı başardı.

Bodrumspor dördüncü sıraya yükseldi

Bodrumspor, kritik bir maçta Kocaelispor’u ağırladı ve 3-0’lık net bir skorla galip geldi. Kenan Özer, Samet Yalçın ve Musah Muhammed’in golleriyle Bodrumspor, 56 puana ulaşarak dördüncü sıraya tırmandı. Kocaelispor ise son üç haftada yaşadığı iki yenilgiyle 55 puanda kalarak altıncı sıraya geriledi.

Çorum FK büyük hayal kırıklığı yaşadı

Geçen hafta yenilmezlik serisi sona eren Çorum FK, Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. Marco Paixao’nun golüyle geriye düşen Çorum, Loick Landre’nin 89. dakikada attığı golle beraberliği sağladı. Son iki maçta beş puan kaybeden Çorum FK, 56 puanla beşinci sıraya düştü.



Bandırmaspor emin adımlarla

Playoff hattının dışında başlayan Bandırmaspor, Keçiörengücü’nü 2-1 mağlup ederek yedinci sıraya yükseldi. Moussa Kalilou Djitte ve Mustafa Çeçenoğlu’nun golleriyle Bandırmaspor, puanını 50’ye çıkararak playoff umutlarını sürdürdü.



Gençlerbirliği umudunu sürdürüyor

Gençlerbirliği, küme düşen Giresunspor’u 1-0 mağlup ederek puanını 50’ye yükseltti. Mustafa Yatabare’nin golüyle galibiyeti elde eden Başkent ekibi, averajla sekizinci sırada yer aldı.



Boluspor fırsat tepti

Playoff yarışında yer alan Boluspor, Manisa FK’ye 1-0 yenilerek büyük bir şok yaşadı. Sandro Lima’nın golüyle mağlup olan Boluspor, 50 puanla dokuzuncu sıraya geriledi.

TOPLU SONUÇLAR

Altay 0-2 Adanaspor

Bandırmaspor 2-1 Keçiörengücü

Bodrumspor 3-0 Kocaelispor

Çorum 1-1 Şanlıurfaspor

Gençlerbirliği 1-0 Giresunspor

Manisa 1-0 Boluspor

Sakaryaspor 0-2 Tuzlaspor

Ümraniyespor 2-0 Erzurumspor



34. HAFTA MAÇLARI

Kocaelispor - Sakaryaspor

Göztepe - Bodrum

Tuzlaspor - Gençlerbirliği

Boluspor - Çorum

Adanaspor - Bandırmaspor

Erzurumspor - Eyüpspor

Keçiörengücü - Altay

Şanlıurfaspor - Manisa



PUAN DURUMU

1. (72) Eyüpspor

2. (69) Göztepe

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3. (57) Sakaryaspor

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4. (56) Bodrumspor

5. (56) Çorum

6. (55) Kocaelispor

7. (50) Bandırmaspor

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8. (50) Gençlerbirliği

9. (50) Boluspor