TFF 1. Lig karıştı!

TFF 1. Lig'in 36. haftasında Hakan Kutlu'nun ekibi Erzurumspor ile Sinan Kaloğlu'nun yönetimindeki Gençlerbirliği karşılaştı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Gençlerbirliği 1-0 kazanırken galibiyet golünü 45+3'te Buğra Çağıran attı.

ERZURUM 10 KİŞİ KALDI

Erzurumspor'da Estrela, 61. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği kendisini küme düşme hattından kurtarıp 34 puana yükselirken, Erzurumspor 33 puanla küme düşme hattına demir attı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Gençlerbirliği evinde Sakaryaspor'u ağırlarken, Erzurumspor bir diğer ligde kalma mücadelesi veren ekip Altınordu'ya gidecek.