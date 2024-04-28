TFF 1. Lig'de 9 maç aynı anda şifresiz yayınlanacak

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TFF 1. Lig'de 9 maç aynı anda şifresiz yayınlanacak
1. Lig'de heyecan dorukta! Bugün oynanacak 32. hafta maçlarıyla gözler sahalara çevrildi.

Tüm maçlar saat 16.00'da başlayacak ve TRT SPOR'da canlı olarak yayınlanacak. Göztepe, Gençlerbirliği'ni mağlup ederse, Eyüpspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım olma şansını yakalayacak.

Göztepe'nin Süper Lig Yolculuğu:
Göztepe, 63 puanla lider Eyüpspor'un ardından Süper Lig'e çıkma mücadelesinde. İzmir temsilcisi, kendi evinde Gençlerbirliği'ni yenmesi durumunda Süper Lig biletini kapacak.

Çorum FK'nın Erzurum Mücadelesi:
Ligde üçüncü sırada yer alan Ahlatcı Çorum FK, Erzurumspor'a konuk olacak. Galibiyet, hem ikincilik umutlarını sürdürecek hem de mevcut pozisyonunu korumasına yardımcı olacak.

Sakaryaspor'un Giresun Deplasmanı:
Play-off iddiasındaki Sakaryaspor, ligden düşmesi kesinleşen Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak. Dördüncü sıradaki Sakaryaspor, deplasman galibiyeti hasretine son vermek istiyor.

Tuzlaspor ve Bodrumspor'un İstanbul Randevusu:
Küme düşme hattının hemen üzerindeki Tuzlaspor, Bodrumspor'u ağırlayacak. Ev sahibi ekip, galibiyetle rahat bir nefes almayı, konuk ekip ise play-off yolunda kayıp vermemeyi hedefliyor.

Kocaelispor'un Bandırmaspor Sınavı:
Play-off hattı için mücadele eden Kocaelispor, Teksüt Bandırmaspor'u konuk edecek. Altıncı sıradaki Kocaelispor, rakibine karşı üstünlük sağlamak istiyor.

Boluspor'un Altay Karşılaşması:
Play-off hattına yükselmek isteyen Boluspor, ligden düşen Altay'ı evinde ağırlayacak. Dokuzuncu sıradaki Boluspor, galibiyetle umutlarını sürdürmeye çalışacak.

Adanaspor ve Manisa FK'nın Kritik Mücadelesi:
Küme düşme hattındaki Adanaspor, Manisa FK ile kritik bir maça çıkacak. Adanaspor'un kazanmaktan başka şansı yokken, Manisa FK galibiyetle ligde kalma şansını artırmak istiyor.

Keçiörengücü'nün Ümraniyespor İle Karşılaşması:
Keçiörengücü, Ümraniyespor ile başkentte kozlarını paylaşacak. Ev sahibi ekip, Adanaspor'un mağlubiyeti durumunda galibiyetle ligde kalma şansını garantileyecek.

Şanlıurfaspor'un Eyüpspor Karşısında Zorlu Sınavı:
Süper Lig'i garantileyen Eyüpspor, düşme tehlikesi yaşayan Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Şanlıurfa ekibi, güçlü rakibini yenerek son iki haftaya biraz daha rahat girmeyi hedefliyor.

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