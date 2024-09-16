TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in ismi değişiyor

Yapılan anlaşmaya göre Nesine markası Trendyol Süper Lig'in resmi sponsoru oldu. Nesine ayrıca TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’e isim sponsoru oldu.

Anlaşma gereğince bu liglerin isminin artık Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig olarak değiştirildi.

TFF’den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu ile D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. ile "Nesine" markasının Trendyol Süper Lig'in resmi sponsorluğu konusunda anlaşmaya varıldı. Türkiye'nin şans oyunları sektörünün öncü ve lider markası Nesine devam eden 2024-2025 sezonu boyunca Trendyol Süper Lig'in yeni resmi sponsoru oldu.



Sponsorluk anlaşması çerçevesinde Nesine, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in isim sponsorluğunu da üstlenerek Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak. 2. Lig ve 3. Lig'deki grup müsabakaları da bu haftadan itibaren "Nesine 2. Lig" ve "Nesine 3. Lig" adı altında ve logolarıyla oynanacak. Konuyla ilgili detaylar önümüzdeki günlerde yapılacak basın toplantısında paylaşılacaktır”