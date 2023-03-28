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TFF 2. Lig'de heyecan devam ediyor

TFF 2. Lig'de 29. hafta maçları yarın ve 30 Mart Perşembe günü oynanacak.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 14:17
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TFF 2. Lig'de 29. hafta zamanı

TFF 2. Lig'de heyecan devam ediyor
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maç programı şöyle:

- Beyaz Grup

Yarın:

13.00 Çorum FK-Esenler Erokspor (Çorum Şehir)

13.30 Şanlıurfaspor-Düzce Cam Düzcespor (11 Nisan)

14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Menemen FK (Bolluca)

14.00 Sivas Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

14.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-İnegölspor (Nazilli İlçe)

14.00 Somaspor-Anagold 24Erzincanspor (Soma Atatürk)

14.00 Batman Petrolspor-Ankaraspor (Batman)

14.00 Hes İlaç Afyonspor-Tarsus İdmanyurdu (Zafer)

30 Mart Perşembe:

14.00 Bursaspor-Bayburt Özel İdare (Bursa Büyükşehir Belediye)

- Kırmızı Grup

Yarın:

14.00 Kocaelispor-1461 Trabzon (Kocaeli)

14.00 GMG Kastamonuspor-Zonguldak Kömürspor (Gazi)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Bitexen Vanspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Teco Karacabey Belediyespor-İskenderunspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Bucaspor 1928-AFC Kablo Kanalları Uşakspor (Yeni Buca)

14.00 Sarıyer-Baynet İnşaat Balıkesirspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.00 Serik Belediyespor-Pazarspor (Serik İsmail Oğan)

14.00 Kırşehir FK-Fethiyespor (Kırşehir Ahi)

(AA)

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