TFF 2. Lig'de heyecan devam ediyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maç programı şöyle:
- Beyaz Grup
Yarın:
13.00 Çorum FK-Esenler Erokspor (Çorum Şehir)
13.30 Şanlıurfaspor-Düzce Cam Düzcespor (11 Nisan)
14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Menemen FK (Bolluca)
14.00 Sivas Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
14.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-İnegölspor (Nazilli İlçe)
14.00 Somaspor-Anagold 24Erzincanspor (Soma Atatürk)
14.00 Batman Petrolspor-Ankaraspor (Batman)
14.00 Hes İlaç Afyonspor-Tarsus İdmanyurdu (Zafer)
30 Mart Perşembe:
14.00 Bursaspor-Bayburt Özel İdare (Bursa Büyükşehir Belediye)
- Kırmızı Grup
Yarın:
14.00 Kocaelispor-1461 Trabzon (Kocaeli)
14.00 GMG Kastamonuspor-Zonguldak Kömürspor (Gazi)
14.00 Etimesgut Belediyespor-Bitexen Vanspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.00 Teco Karacabey Belediyespor-İskenderunspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
14.00 Bucaspor 1928-AFC Kablo Kanalları Uşakspor (Yeni Buca)
14.00 Sarıyer-Baynet İnşaat Balıkesirspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
14.00 Serik Belediyespor-Pazarspor (Serik İsmail Oğan)
14.00 Kırşehir FK-Fethiyespor (Kırşehir Ahi)
(AA)