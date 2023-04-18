TFF 2. Lig'de 33. hafta yarın başlıyor

TFF 2. Lig'in 33. haftası'nda Kırmızı Grup ve Beyaz Grup maçları, yarın oynanacak.

TFF 2. Lig'de 33. hafta yarın başlıyor

Editör: Ufuk Cingöz

TFF 2. Lig'de 33. hafta maçları, yarın oynanacak ve tüm maçlar aynı saatte başlayacak.

İşte maçların programı;

KIRMIZI GRUP:
15.00 GMG Kastamonuspor-Teco Karacabey Belediyespor (Gazi)

15.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Pazarspor (Balıkesir Atatürk)

15.00 AFC Kablo Kanalları Uşakspor-Fethiyespor (Uşak 1 Eylül)

15.00 Etimesgut Belediyespor-Weecoins Kırklarelispor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Serik Belediyespor-Zonguldak Kömürspor (Serik İsmail Oğan)

15.00 Kırşehir FK-Bitexen Vanspor FK (Kırşehir Ahi)

15.00 Kocaelispor-İskenderunspor (Kocaeli)

15.00 Bucaspor 1928-1461 Trabzon FK (Yeni Buca)

BEYAZ GRUP:

15.00 Sivas Belediyespor-Bayburt Özel İdarespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

15.00 Çorum FK-İnegölspor (Çorum Şehir)

15.00 Batman Petrolspor-Anagold 24Erzincanspor (Batman)

15.00 Hes İlaç Afyonspor-Düzce Cam Düzcespor (Zafer-Ev sahibi takım seyircisiz)

15.00 Bursaspor-Menemen FK (Bursa Büyükşehir Belediye-Ev sahibi takım seyircisiz)

15.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Isparta 32 (Nazilli İlçe)

15.00 Somaspor-Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediyespor (Soma Atatürk)

15.00 Esenler Erokspor-Ankaraspor (Esenler Erokspor)

15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Tarsus İdman Yurdu (Diyarbakır)

ERTELEME MAÇI OYNANACAK
Öte yandan TFF 3. Lig 2. Grup'ta Armoni Alanya Kestelspor'un geçirdiği kaza nedeniyle 24. haftadan ertelenen Armoni Alanya Kestelspor-Alagöz Holding Iğdır FK mücadelesi de yarın oynanacak.

Mücadele saat 15.00'te başlayacak.

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