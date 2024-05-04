TFF 2. Lig'de oldu. Kaleyi açtılar göz göre göre gol yediler

Kaynak: DHA
TFF 2. Lig'de oldu. Kaleyi açtılar göz göre göre gol yediler
TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 1461 Trabzon ile Kırşehir FSK arasındaki maçta ilginç bir olay yaşandı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup son hafta maçında, 1461 Trabzon FK'nın deplasmanda Kırşehir FSK ile karşı karşıya geldiği karşılaşmada centilmenlik örneği sergilendi.

Bordo mavili takım, rakip oyuncunun sakatlığı ve yerde yattığı sırada 32'nci dakikada Kerem Baykuş ile golü bularak 3-1 öne geçti.

Rakip oyuncuların itirazı sonrasında karar değişmeyince santra ile oyun yeniden başladı.

Teknik heyet ve oyuncular ortak karar alarak, Kırşehir FSK’nın gol atması istendi.

Yapılan santra sonrası 1461 Trabzon takımı; rakip oyuncu Fatih Üge’ye hiçbir müdahalede bulunmadı ve kale de boşaltıldı.

Fatih Üge de topu ağlara yolladı ve skor 3-2’ye geldi.

Karşılaşmayı 5-4'lük skorla 1461 Trabzon kazandı.

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