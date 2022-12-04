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TFF 2. Lig toplu sonuçlar

Ligde Beyaz ve Kırmızı gruplarda 17. hafta maçları tamamlandı

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 17:10
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TFF 2.Lig'de 17.haftanın maçları tamamlandı

TFF 2. Lig toplu sonuçlar
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TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda 17. hafta müsabakaları tamamlandı.

Gruplarda günün sonuçları şöyle:

Beyaz Grup:

Çorum FK-Menemen FK: 2-1

Batman Petrolspor-Isparta 32: 1-2

Amed Sportif Faaliyetler-Anagold 24Erzincanspor: 1-2

Hes İlaç Afyonspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 2-1

Sivas Belediyespor-Düzce Cam Düzcespor: 0-0

Esenler Erokspor-İnegölspor: 5-0

Ankaraspor-Bayburt Özel İdare: 3-1

Eşin Group Nazilli Belediyespor-Somaspor: 2-0

Kırmızı Grup:

Fethiyespor-Weecoins Kırklarelispor: 1-0

Baynet İnşaat Balıkesirspor-Adıyaman FK: 1-1

Pazarspor-1461 Trabzon FK: 1-1

Uşakspor-Zonguldak Kömürspor: 2-3

Kırşehir FK-Teco Karacabey Belediyespor: 1-1

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