TFF 3. Lig'de 1. hafta toplu sonuçlar

TFF 3. Lig'de 1, 2, 3, ve 4. gruplarda 2023-2024 sezonu oynanan ilk hafta maçlarıyla başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Artvin Hopaspor-Küçükçekmece Sinop SK: 1-1
Malatya Arguvan SK-52 Orduspor FK: 0-0
Mardin 1969 Spor-Karabük İdmanyurduspor: 4-0
Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Edirnespor: 1-1
Tarsus İdman Yurdu-Talasgücü Belediyespor: 3-2
Ayvalıkgücü Belediyespor-İnegöl Kafkas Gençlikspor: 1-1
Aliağa Futbol-Kepezspor: 1-1
2. Grup
Eynesil Belediyespor-Karşıyaka: 1-3
Pazarspor-Silifke Belediyespor: 0-1
Amasyaspor FK-3Gen Holding Elazığspor: 0-0
Hacettepe 1945 SK-1954 Kelkit Belediyespor: 2-1
Sapanca Gençlikspor-Anadolu Üniversitesi: 0-1
Turgutluspor-Ergene Velimeşespor: 2-1
Bulvarspor-Efeler 09 Spor FK: 0-0
3. Grup
Fatsa Belediyespor-Karaköprü Belediyespor: 0-1
Merkür Jet Erbaaspor-Silivrispor: 6-0
Darıca Gençlerbirliği-Kütahyaspor: 0-1
Kuşadasıspor-Akhisarspor: 1-0
Büyükçekmece Tepecikspor-1922 Konyaspor: 1-0
Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Bayburt Özel İdare: 5-1
4. Grup
1984 Muşspor-Sebat Gençlikspor: 2-0
23 Elazığ FK-Bitexen Adana 1954 FK: 1-5
Nevşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevnespor: 1-1
Alanya Kestelspor-Güneş Holding Çankaya SK: 1-1
Bursa Yıldırımspor-Balıkesirspor: 2-1
Çatalcaspor-Bergama Sportif Faaliyetler: 1-1
Orduspor 1967-Sultanbeyli Belediyespor: 1-2