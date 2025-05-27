TFF açıkladı: Görevini bıraktı

Kaynak: Haber Merkezi
TFF açıkladı: Görevini bıraktı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Gökhan Gönül'ün kariyerinde yeni bir sayfa açmak için görevinden ayrıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Gökhan Gönül'ün görevinden ayrıldığını bildirdi.

Gökhan Gönül'ün kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planladığı vurgulandı.

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İşte TFF tarafından yapılan açıklama;

"Gökhan Gönül'e Teşekkür Ediyoruz.

Kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planlayan Gökhan Gönül, Ümit Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu olarak A Millî Takımımızın formasını 66 kez giyerek unutulmazlar arasına adını yazdıran, profesyonel futbolculuk kariyerinin ardından Ümit Millî Takımımızda görev yapmaya başlayan Gökhan Gönül’e bugüne kadar verdiği katkılar için teşekkür ediyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz."

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