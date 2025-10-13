Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde Gürcistan'ı konuk edecek. Kocaeli Stadyumu'nda yarın oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maçın tribün gelirlerinin İsrail'in soykırım uyguladığı Filistin'in Gazze Şeridi'ne bağışlanacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda yarın oynanacak Türkiye - Gürcistan maçının tribün gelirlerini insanlık dramı yaşayan Gazze halkına bağışlama kararı almıştır.

Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu soykırımı bir kez daha lanetliyor, tüm taraftarlarımızı Kocaeli Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede tek ses, tek yürek olarak Ay-Yıldızlı ekibimizi desteklemeye davet ediyoruz.”