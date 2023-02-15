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Liglerin başlayacağı tarih belli oldu. TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, transfer dönemini ikinci kez uzatmak için FIFA'ya bir kez daha başvuruda bulunduklarını açıklarken liglerine zaman başlayacağını da duyurdu.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 16:12
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TFF Başkanı Büyükekşi liglerin başlayacağı tarihi açıkladı

Liglerin başlayacağı tarih belli oldu. TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarının oynanacağı tarihi açıkladı.
Büyükekşi açıklamasında, "Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği’yle yaptığımız toplantıda 3-4 Mart tarihleri arasında ligleri başlatma kararı almıştık. Bugün de aynı şekilde 2. ve 3. liglerin, 3-4 ya da 4-5 Mart tarihleri arasında başlamasında mutabık kaldık. Ligden çekilmek isteyen kulüplerimiz var. 2. Lig Kırmızı Grup’ta Adıyaman FK ve Diyarbekirspor ligden çekildi. İskenderunspor’un herhangi bir talebi olmadı. 2. Lig Beyaz Grup'tan Şanlıurfaspor ve Amed Sportif Faaliyetler lige devam edecekler." ifadelerini kullandı.
BAL liginin akıbetinin yarın yapılacak olan toplantıda belli olacağı öğrenildi. 

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