Liglerin başlayacağı tarih belli oldu. TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarının oynanacağı tarihi açıkladı.

Büyükekşi açıklamasında, "Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği’yle yaptığımız toplantıda 3-4 Mart tarihleri arasında ligleri başlatma kararı almıştık. Bugün de aynı şekilde 2. ve 3. liglerin, 3-4 ya da 4-5 Mart tarihleri arasında başlamasında mutabık kaldık. Ligden çekilmek isteyen kulüplerimiz var. 2. Lig Kırmızı Grup’ta Adıyaman FK ve Diyarbekirspor ligden çekildi. İskenderunspor’un herhangi bir talebi olmadı. 2. Lig Beyaz Grup'tan Şanlıurfaspor ve Amed Sportif Faaliyetler lige devam edecekler." ifadelerini kullandı.

BAL liginin akıbetinin yarın yapılacak olan toplantıda belli olacağı öğrenildi.

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