Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı'nda oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı Samsunspor karşılaşmasında en büyük tartışma 36. dakikada yaşanan hakem Atilla Karaoğlan'ın VAR'a davet edildiği pozisyonda yaşandı. Söz konusu pozisyonda top Beşiktaşlı Tammy Abraham ile ikili mücadeleye giren Rick van Drongelen'in eline değdi. VAR ekranına davet edilen Atilla Karaoğlan, pozisyonu izledikten sonra oyunun taç ile devam etmesine karar verdi.

Maç sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, VAR kayıtlarının açıklanmasından sonra yönetim Atilla Karaoğlan'a büyük tepki gösterdi. Siyah beyazlı yönetimden dün yapılan açıklamada, "VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı ve hakem Atilla Karaoğlan’ın penaltımızı vermemek için sergilediği üstün performansı tüm Türkiye izledi. Kamuoyuyla paylaşılan VAR kayıtlarını izlerken; kavram kargaşası yaşayan ve hatasını fark ettikten sonra düzeltmeye çalışan Karaoğlan’ın penaltımızı vermemek için yaşadığı acınası mazeret üretme paniğine Türk hakemliği adına üzülerek şahitlik ettik" denildi.

Yönetimin pozisyonda penaltı kararı vermemek için kavramları çorba yapmakla suçlanan ve maçın kaderine direkt etki ettiği iddia edilen Atilla Karaoğlan için TFF'den yanıt 'atama' ile geldi. Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Başakşehir karşılaşmasına Atilla Karaoğlan'ı atadı. MHK, bunu yaparak Beşiktaş- Samsunspor maçında Atilla Karaoğlan'ın VAR müdahalesine karşın penaltı vermemesini doğru karar olarak nitelediğini gösterdi. Böylece Beşiktaş'ın isyanı adeta kırmızı kart görmüş oldu.