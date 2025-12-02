Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sırasında yaşanan olaylar ve derbi sonrası yapılan açıklamaların ardından her iki kulüpten de bazı isimler PFDK’ya sevk edildi.

FENERBAHÇE'DE MERT HAKAN VAR, JHON DURAN YOK

Fenerbahçe Kulübü’nün “çirkin ve kötü tezahüratı”, “saha olayları” ve “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verilen raporda ayrıca, Fenerbahçe Kulübü İdarecisi Ali Bozan ile Mert Hakan Yandaş PFDK’ya sevk edilen isimler oldu. Öte yandan sosyal medyada gol sevinciyle tartışma konusu olan Jhon Duran ise sevk listesinde yer almadı.

MERT HAKAN YANDAŞ NE KADAR CEZA ALACAK?

Futbol Disiplin Talimatı'nın 'Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürma' başlıklı 41. maddesine göre PFDK'ya sevk edilen Mert Hakan Yandaş minumum 2 maksimum 5 maç ceza alacak.

Söz konusu madde şöyle:

"TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası verilir."

GALATASARAY'DA İKİNCİ BAŞKAN METİN ÖZTÜRK'E CEZA YOLDA

Galatasaray Kulübü’nün de aynı maçtaki “çirkin ve kötü tezahüratı” ve “saha olayları” nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği raporda, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve antrenör Serhat Doğan’ın da sevkine karar verildi.

SERDAL ADALI KARARI DİKKAT ÇEKTİ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı’nın kulüp resmi sosyal medya hesabından 26.11.2025 tarihinde yayınlanan açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilmesi de dikkat çeken sevkler arasında yer aldı.

TFF'nin derbi ve Beşiktaş sevkleriyle ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde:

“FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 01.12.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi, 2025-2026 Sezonu TFF Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/7 ve 10/6 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi ALİ BOZAN’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MERT HAKAN YANDAŞ’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 01.12.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi METİN ÖZTÜRK’ün müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü SERHAT DOĞAN’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 26.11.2025 tarihinde yayınlanan paylaşımda yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı SERDAL ADALI’nın Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 26.11.2025 tarihinde yayınlanan açıklamalarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”