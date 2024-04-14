TFF Fatih Terim'i görmezden geldi

Kaynak: GS Gazete
TFF Fatih Terim'i görmezden geldi
Olympiakos-Fenerbahçe maçı için Yunanistan'a giden TFF heyeti Fatih Terim'i hayal kırıklığına uğrattı.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Olympiakos ile karşılaştı.

Yunanistan’da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 3-2 kazanarak rövanş öncesinde skor avantajını kaptı.

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Kritik mücadelenin yankıları hala devam ederken karşılaşma hakkında ilginç bir detay ortaya çıktı.

Yunan basınında çıkan haberlere göre karşılaşmayı takip eden Montella ve TFF heyeti Samet Akaydın ve Fatih Terim'i ziyaret etmeden geri döndü.

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Montella ve ekibinin ziyaret etmesi bekleyen Fatih terim ise bu konuda hayal kırıklığına uğradı.

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