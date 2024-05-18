TFF Fenerbahçe'ye bunu da yaptı. Böylesi görülmedi. Cemal Ersen ortaya çıkardı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fenerbahçe'ye öyle bir ceza kesti ki böylesi görülmedi.

Gazeteci Cemal Ersen, Milliyet'teki yazısında TFF'nin Fenerbahçe'ye verdiği cezayı ortaya çıkardı: Çocuk cezası.

"Sarı-lacivertlilerin 24 Şubat’ta Kasımpaşa ile oynadığı maç öncesi iki takım oyuncuları ile hakemler sahaya miniklerin ellerinden tutarak çıkmış, birlikte ulusal marşımızı söylemişlerdi. Ama o ne? TFF temsilcisi dedektif edasıyla “refakatçi çocuk sayısının seremoniye katılan hakem ve futbolcu sayısından fazla olduğunu” rapor etmişti" diyen Ersen, şöyle devam etti.

"Şimdi diyecekler ki, 'Biz kulüpleri seremonide karmaşa yaşanmaması için uyarmıştık, Fenerbahçe dinlemedi.' O zaman soruyorum; her hafta liglerde onlarca maç oynanıyor. Özellikle dört büyük takımların maçlarında bu kuralın defalarca ihlal edildiğine tanıklık ediyoruz. Başka hangi kulüplere ceza verdiniz?"

Fenerbahçe'ye 112 bin lira ceza kesildiğini vurgulayan Ersen şu ifadeleri kullandı:

"Değil 112 bin, bir kuruş dahi olsa hangi akla ve mantığa sığar diye sorgulamak gerekiyor. Sonraki aşamada bir soru işareti daha çıkıyor ortaya. Ceza ne zaman verilmişti? 29 Şubat 2024’te. Fenerbahçe Kulübü, Tahkim Kurulu’na ne vakit itiraz etmişti? Süresi içinde. Tahkim dosyayı hangi tarihte karara bağladı? Hafta içinde; 2 ay 10 gün sonra."