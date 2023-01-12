Kuntz hastaneden fotoğraf paylaştı: TFF geçmiş olsun dedi

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Almanya'da geçirdiği ameliyat nedeniyle TFF'nin resmi sitesinde geçmiş olsun mesajı yayınlandı.

TFF'den Yapılan açıklamada "A Millî Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz, Almanya'da dizinden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Planlı olarak yapılan bu ameliyat sonrası Kuntz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz" ifadelerine yer verdi.