TFF girişimlere başladı: Genç oyuncu Türk milli takımını seçecek mi?

Türkiye Futbol Federasyonu, Almanya doğumlu futbolcu Mert Kömür'ün Türk milli takımını tercih etmesi için girişimlere başladı.

Almanya'nın Augsburg takımında forma giyen Mert Kömür, bu sezonki performansıyla dikkat çekiyor.

Bundesliga'daki 6 maçın 5’ine 11’de başlayan Kömür, 2 gol attı ve 2 asist yaptı. Genç oyuncu, geçen sezonki 2 gol, 1 asistlik performansını şimdiden geride bıraktı.

Sky DE'de yer alan habere göre, Türkiye Futbol Federasyon, Mert Kömür'ün milli takımı seçmesi için girişimlere başladı.

Babası Türk, annesi Alman olan 20 yaşındaki futbolcu, alt yaş milli takımlarında Almanya'yı tercih etmişti.

Kömür, Almanya U17, U18, U19 ve U20 takımlarında 26 kez forma giydi.

