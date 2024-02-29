TFF hakemlerin cep telefonlarını nereye sakladıklarını açıkladı

Oğuz Yörük

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun Fenerbahçe- Kasımpaşa maç oynandığı esnada VAR odasını arayarak müdahale ettiği haberi kamuoyunda büyük ses getirmişti.

VAR odasına edilen telefon sonrası Sarı - Lacivertlierin son dakikada kazandığı penaltının bu telefonla çalındığı iddialarına TFF'den yalanlama geldi.

TFF iddiaları çok sert bir şekilde yalanlarken VAR odasına giren hakemlerin telefonlarını ne yaptıklarını da açıkladı.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI:

Bir YouTube kanalında "MHK Başkanı maç esnasında VAR Merkezi'ni aradı" ifadesinin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

VAR kadrosunda görevli hakemlerin müsabakalar sırasında cep telefonu cihazları ile VAR Merkezi'ne girmeleri yasaktır. Görevli hakemlerin cep telefonu cihazları VAR Merkezi'ne girmeden önce kapatılarak kilitli bir dolapta muhafaza edilmektedir.

Ayrıca VAR merkezi 24 saat sürekli olarak ses ve görüntü kaydı ile kontrol altında tutulmaktadır.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik yapılan bu ve benzeri yayınlar ile ilgili gerekli hukuki işlemler yapılmaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.