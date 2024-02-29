TFF hakemlerin cep telefonlarını nereye sakladıklarını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
TFF hakemlerin cep telefonlarını nereye sakladıklarını açıkladı
Hakem hataları sonrası basında çıkan "MHK Başkanı VAR odasını aradı" iddiaları üzerine TFF harekete geçti.

Oğuz Yörük

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun Fenerbahçe- Kasımpaşa maç oynandığı esnada VAR odasını arayarak müdahale ettiği haberi kamuoyunda büyük ses getirmişti.

VAR odasına edilen telefon sonrası Sarı - Lacivertlierin son dakikada kazandığı penaltının bu telefonla çalındığı iddialarına TFF'den yalanlama geldi.

TFF iddiaları çok sert bir şekilde yalanlarken VAR odasına giren hakemlerin telefonlarını ne yaptıklarını da açıkladı.

ekran-alintisi.jpgİŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI:

Bir YouTube kanalında "MHK Başkanı maç esnasında VAR Merkezi'ni aradı" ifadesinin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

VAR kadrosunda görevli hakemlerin müsabakalar sırasında cep telefonu cihazları ile VAR Merkezi'ne girmeleri yasaktır. Görevli hakemlerin cep telefonu cihazları VAR Merkezi'ne girmeden önce kapatılarak kilitli bir dolapta muhafaza edilmektedir.

Ayrıca VAR merkezi 24 saat sürekli olarak ses ve görüntü kaydı ile kontrol altında tutulmaktadır.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik yapılan bu ve benzeri yayınlar ile ilgili gerekli hukuki işlemler yapılmaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

İlgili Haberler
MHK'de şok istifa. VAR sorumlusuydu
Son dakika... Süper Lig'de 27. hafta VAR kayıtları açıklandı
Galatasaray'ın eski yıldızından dikkat çeken itiraf: Kaderimde bu varmış
Galatasaray'ın eski yıldızından dikkat çeken itiraf: Kaderimde bu varmış
VAR Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi
Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu. 4 eksik var
Galatasaray taraftarı kenetlendi. Rams Park'ta sarı kırmızı şov var
Galatasaray 10 dakikada 1 milyonu buldu. Hedefte Fenerbahçe ve TFF var
Son Haberler
Muhafazakar hükümet 15 yaş altına sigara satış yasağını kaldırdı Dünya
Muhafazakar hükümet 15 yaş altına sigara satış yasağını kaldırdı
Eski Mısır’da yapılan hamilelik testi ortaya çıktı. Yüzde 70 doğru sonuç veriyor. Bebeğin cinsiyeti bile belli oluyor Sağlık
Eski Mısır’da yapılan hamilelik testi ortaya çıktı. Yüzde 70 doğru sonuç veriyor. Bebeğin cinsiyeti bile belli oluyor
Yaş betona dokununca hastanelik oldu! Aynı hataya siz düşmeyin Yaşam
Yaş betona dokununca hastanelik oldu! Aynı hataya siz düşmeyin
Mbappe'nin annesini görenler şaşkına döndü Spor
Mbappe'nin annesini görenler şaşkına döndü
ASO Başkanı Seyit Ardıç: Büyümenin kaynağı üretim değil tüketim ve ithalat Ekonomi
ASO Başkanı Seyit Ardıç: Büyümenin kaynağı üretim değil tüketim ve ithalat
Sosyal medyada tartışma yaratan kadın: 'Türkiye gibi bir ülkede fakirsek bizim salaklığımız olabilir mi?' Video
Sosyal medyada tartışma yaratan kadın: 'Türkiye gibi bir ülkede fakirsek bizim salaklığımız olabilir mi?'
Muharrem İnce'den YSK'ya tepki. 'Bu kararları tanımıyorum' Gündem
Muharrem İnce'den YSK'ya tepki. 'Bu kararları tanımıyorum'