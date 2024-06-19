TFF harcama limitlerini açıkladı. Görenler isyan etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TFF harcama limitlerini açıkladı. Görenler isyan etti

Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezonun harcama limitlerini belirledi.

Süper Lig’de 2023-2024 sezonunun sona ermesiyle birlikte takımlar transfer çalışmalarına başlarken TFF’den kritik bir açıklama geldi.

EN BÜYÜK LİMİT GALATASARAY'A

Federasyon bugün yaptığı toplantıyla kulüplerin bu sezon harcayabileceği toplam bütçeyi açıkladı.

Listenin puan durumuna göre yapıldığını ifade eden TFF en yüksek rakamı bu doğrultuda Galatasaray’a verdi.

EN DÜŞÜK LİMİT LİGİN YENİ TAKIMLARINA

Sarı-kırmızılıları Fenerbahçe ve Trabzonspor takip etti. En az bütçe ise Süper Lig’in yeni takımları Eyüpspor Göztepe ve Bodrumspor’a verildi.

GÖRENLER İSYAN ETTİ

Döviz kurunun bu kadar arttığı bir dönemde TFF'nin belirlediği rakamlar görenleri isyan ettirdi.

İşte TFF tarafından belirlenen harcama limitleri:

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