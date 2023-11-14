TFF ilan açtı. Yeni hakemler aranıyor

TFF yeni hakem aradığını duyurdu.

TFF ilan açtı. Yeni hakemler aranıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), MHK ve hakemlere karşı tepkiler artarken federasyondan hamle geldi.

TFF, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni hakemler aradığını duyurdu.

Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Akademisi, Türkiye genelinde aday hakem kurslarını açıyor. Hakemlik kariyerine başlamak isteyen herkesi başvuru formunu doldurmaya davet ediyoruz." denildi.

Kursların "Online İçerik Paylaşımı", "İllerde Yüz Yüze Eğitim ve Kural Sınavı" ve "Atletik Performans Testi" olmak üzere 3 aşamadan oluşacağı belirtilen açıklamada, başarılı olan adayların, aday hakem olarak hakemlik kariyerine başlayacağı kaydedildi.

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