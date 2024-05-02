TFF ile kulüpler arasında zart zurt buhranı

İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 18 Temmuz'dan önce olağanüstü genel kurula gitmek için gerekli olan yasal imza sayısına ulaştıklarını duyurdu.

Ancak TFF, bu iddiaya hızla yanıt vererek, gerçek imza sayısının 94 olduğunu bildirdi.

"136 İmza Toplandı" İddiası

Bayram Saral, bir basın toplantısında, TFF'nin 29. maddesi gereğince, delegelerin noter aracılığıyla TFF başkanı ve yönetim kurulunu olağanüstü genel kurula çağırma sürecinin doğru bir şekilde kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirtti. Saral, TFF Başkanı'nın imza sayılarına dair yanıltıcı açıklamalar yaptığını ve 136 noter onaylı imza toplandığını, bu sayının olağanüstü genel kurul için yeterli olduğunu ifade etti.

TFF'nin "94 imza" açıklaması

TFF, Bayram Saral'ın konuşması sırasında yaptığı açıklamada, olağanüstü kongre çağrısıyla ulaşan imza sayısının 109 olduğunu, ancak 13 delege imzasının noter onayıyla geri çekildiğini ve 2 imzanın yetkisiz kişiler tarafından atıldığını, dolayısıyla gerçek imza sayısının 94 olduğunu duyurdu.

TFF'nin açıklamasına ilginç yanıt

Saral, TFF'nin açıklamasına, delegelerin baskı altında imzalarını geri çektiklerini ve 136 noter tasdikli ihtarname bulunduğunu belirterek yanıt verdi. Ecmel Faik Sarıalioğlu ise, imzaların sahte olması durumunda, delegelerin ve noterlerin de sahte olacağını, bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Sarıalioğlu, bazı kulüplerin imza geri çekme durumlarını araştırdığını ve çoğu delegenin imza verme nedenlerinin sorunları olduğunu, ancak birkaç kulübün belediye bağlantılı olduğu için destek verip vermeyeceklerini başkanlarına danışmaları gerektiğini söyledi. Süper Lig ve alt lig kulüp başkanlarının, mevcut adayın yerine başka bir aday olması durumunda destek vermeyeceklerini belirtti.

"ZART ZURT MU DİYEYİM"

Sarıalioğlu, "Volkan Can denen zat mı diyeyim, zart mı zurt mu diyelim, terbiyesizin biri. Özellikle o her tarafı arıyor. 1 tane adam çıktı, dedi ki 'Ali Düşmez benim arkadaşım, dostum. Ben onun için imza vermeyeceğim' dedi. 1 kişi bunu söyledi. Başka herkes problemlerinden dolayı imza vereceğim dedi, benim aradıklarımdan. Destek istediğim 1 kişi haricinde herkes imza verdi. 3-5 kulüp biz belediyeye bağlıyız, başkanlara sormamız lazım, destek veririz ya da vermeyiz diyen oldu. Süper Lig ve alt lig kulüp başkanları, bu aday olursa 1 kişi bile oy vermeyecek. 1 kişi destekliyorum demiyor, herkes gitmesinden taraf. Bugün görevden alınması gereken adam." ifadelerini kullandı.