TFF kararını verdi! Şampiyon resmen değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) oynanmayan Siverek Belediyespor ile Onikişubatspor maçı ile ilgili kararını verdi.

İLK OLARAK ONİKİŞUBATSPOR HAKLI BULUNMUŞTU

TFF ilk etapta futbolcularının darp edildiğini belirtip sahaya çıkmayan Onikişubatspor’u haklı bularak Siverek Belediyespor’un hükmen mağlubiyetine karar verdi.

TAHKİM KURULU KARARI BOZDU

Konuyu Tahkim Kurulu’na taşıyan Siverek Belediyespor’a iyi haber geldi. Onikişubatsporlu futbolcuların maçın başlama saatinden 100 dakika sonra hastaneye gittiğini vurgulayan Tahkim Kurulu kararı bozdu.

3. LİG'E YÜKSELDİLER

Tahkim Kurulu verdiği kararla Siverek Belediyespor’un hükmen galip sayılmasına karar verdi. Bu kararla Siverek Belediyespor şampiyonluğunu ilan ederek 3. Lig’e yükselmeye hak kazandı.

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU GİTTİ

Malatya Yeşilyurt Belediyespor ise puan durumunda gerileyerek şampiyonluğu kaptırdı. Malatya Yeşilyurt Belediyespor 3. Lig’e yükselmek için play-off oynayacak.