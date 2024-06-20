TFF kulüpleri üzdü

Düzenleme: Kaynak: AA
TFF kulüpleri üzdü

Federasyon yabancı futbolcu tecili için kulüplerin ödemesi gereken rakamı açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda yabancı futbolcu tescillerinden alınacak fon bedellerini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, kulüplerin sözleşme imzalayacakları 1 Ocak 2002 ve sonraki tarih doğumlu yabancı uyruklu futbolcuları için fon bedeli ödemeyeceği belirtildi.

Transfer ve tescil döneminin bitiminde 12'den fazla yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig kulüplerinin, bu futbolcuların her biri için ilave 1 milyon lira alt yapı fon bedelini TFF'ye ödemelerinin zorunlu olduğu bildirildi.

Tescili yapılan yabancı futbolcular için kulüplerin ödeyeceği fon payı şöyle:

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