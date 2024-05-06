TFF savunmasını yaptı. Alınan kararı böyle açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
TFF savunmasını yaptı. Alınan kararı böyle açıkladı
TFF Hukuk Danışmanı Avukat Tarkan Erdal seçim tarihi hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 18 Temmuz olarak açıkladığı seçim tarihi hakkında tartışmalar devam ederken TFF Hukuk Danışmanı Avukat Tarkan Erdal’dan flaş bir açıklama geldi.

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2008'DE DE OLMUŞTU

Kulüpler ve TFF arasında erken seçime gidilmesi için imza toplanması hususuna dair bir fikir ayrılığının 2008’de de yaşandığını hatırlatan Av. Tarkan Erdal yazılı olarak yaptığı açıklamada, "3813 sayılı TFF kuruluş ve görevleri hakkında kanuna 20 Kasım 2007'de geçici madde eklenmiştir. Eklenen bu maddeyle ilgili kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 30 gün içerisinde genel kurul toplantısı yapılması gerektiği, kanunda belirtilmiştir. Dönemin futbol federasyonu yönetim kurulu tarafından 2008 yılının yapılan ilk toplantısında genel kurulun 27 Şubat 2008 tarihinde yapılmasına karar verdiğini açıklaması üzerine belirlenen tarihin 30 günlük süreyi aştığı tespit edilmiş ve yapılan başvuru neticesinde Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından tedbir kararı verilerek kayyım atanmasına karar verilmiş, genel kurul tarihi öne çekilmiştir" ifadelerini kullandı.

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İSTANBULSPOR NE DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde kameralar karşısına geçen İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral ise 2008’de yaşanan durum hakkında, "18 Temmuz tarihinin neden alındığını açıkladılar. Gerekçe olarak, milli takımı, motivasyonunu gösterdiler. Sizlere hatırlatmak isterim. 2008'de Haluk Ulusoy federasyonunda görevli bir hukukçuydum. Konuyla ilgili diye örneği veriyorum. Elemeler, Haluk Ulusoy federasyondayken gerçekleşti. Daha sonra olağanüstü genel kurul oldu, Haluk Bey bıraktı, yerine Hasan Doğan Bey geldi. Turnuvaya Hasan Bey geldi. Milli Takımın başında Fatih Terim vardı. EURO 2008'de en büyük başarı elde edildi. Fatih Terim, Haluk Bey ile gitmedi diye motivasyon mu bozuldu. Orası bir milli takım, kulüp değil. Milli ruhla hareket ediliyor. Büyükekşi ve yönetimi veya başka bir yönetimle gidilmesinin milli takımla ilgisi yoktur. Böyle bir bahaneye sığınmasınlar" demişti.

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