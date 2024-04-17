TFF seçimi öncesi flaş gelişme. Haluk Ulusoy imzayı attı

Kaynak: Haber Merkezi
TFF seçimi öncesi flaş gelişme. Haluk Ulusoy imzayı attı
Mehmet Büyükekşi'ye karşı TFF Başkanlığı için ilk çıkan aday Erdal Alkış'ın ardından sıcak bir gelişme yaşandı.

TFF'nin eski Başkanı Haluk Ulusoy'un Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için imza verdiği ortaya çıktı.

Abdullah Kiğılı'nın da Haluk Ulusoy ile birlikte hareket ettiği belirtildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla flaş gelişmeyi duyurdu.

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Yağız Sabuncuoğlu ayrıca, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in de, Servet Yardımcı'nın TFF başkan adaylığına sıcak bakmadığını açıkladı.

HALUK ULUSOY KİMDİR?

6 Mayıs 1958'de Trabzon'da doğan Haluk Ulusoy Türk iş adamı ve spor yöneticisidir.

Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ulusoy Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığının yanı sıra spor kariyerinde 1976'da Yeşilköy Spor Kulübü, Mersin İdman Yurdu Kulübü Başkanı (1983-1987). Mersin Polis Gücü kurucusu ve Başkanı (iki dönem), Kuşadası Spor Kulübü Başkanı, Söke Spor Kulübü Başkanı, Karşıyaka Spor Kulübü Asbaşkanı, Denizlispor Asbaşkanı olarak çalışmıştır.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olan, başkanlıktan önce 8 yıl Yönetim Kurulu Üyeliği, Asbaşkanlık, İcra Kurulu Başkanlığı, Milli Takımlar Kurulu Başkanlığı, Yurtdışı Teşkilatlandırma Kurulu Başkanlığı, Yurtiçi Teşkilatlandırma Kurulu Başkanlığı, Tesisler Kurulu Başkanlığı, Türkiye Futbol Vakfı Başkanlığı yapmıştır.

7.5 yıl Futbol Federasyonu'nda başkanlık yaptıktan sonra 2004 Temmuz ayında başkanlıktan ayrılmıştır. 18 ay aradan sonra Ayhan Bermek ile girdiği başkanlık yarışından galip çıkarak Levent Bıçakçı'dan boşalan koltuğu devralmıştır.

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