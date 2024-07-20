TFF seçiminde flaş tablo. Hangi kulübün hangi adaya oy verdiği ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
TFF seçiminde flaş tablo. Hangi kulübün hangi adaya oy verdiği ortaya çıktı

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 5 oy farkla kazandığı seçimde kulüplerin hangi adaya oy verdikleri belli oldu.

TFF Olağan Mali Genel Kurul ve Başkanlık Seçimi geçtiğimiz Perşembe günü Ankara’da gerçekleştirildi.

Yapılan seçim sonucunda 134 delegenin oyunu alan İbrahim Hacıosmanoğlu 129 oy alan Mehmet Büyükekşi’yi 5 oy farkla geçerek TFF’nin yeni başkanı oldu.

Hacıosmanoğlu’nun seçim zaferi kimileri için büyük bir sürpriz olarak karşılanırken Mehmet Arslan hangi kulübün hangi adaya oy verdiğini açıkladı.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NE OY VEREN SÜPER LİG KULÜPLERİ

Bodrumspor, Kayserispor, Konyaspor, Alanyaspor, Başakşehir, Göztepe, Gaziantepspor, Rizespor, Hatayspor, Samsunspor.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NA OY VEREN SÜPER LİG KULÜPLERİ

Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Sivasspor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Adana Demir ve Eyüpspor.

1 VE 2. LİG'DE DURUM YARI YARIYA

Öte yandan 1. ve 2. Lig kulüpleri yarı yarıya oy verirken 3. Lig kulüplerinin büyük kısmı İbrahim Hacıosmanoğlu’na. oy verdi.

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