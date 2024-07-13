TFF seçimleri öncesi olay iddia. Bakan telefonla arayıp o kulübe emir vermiş

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'da yapılacak genel kuruluna doğru hemen her gün bir skandal patlıyor.

Seçim öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da devreye girdiği ileri sürüldü.

Başkanlığa aday olan ve büyük kulüplerin de desteğini alan Servet Yardımcı, yaptığı zehir zemberek bir açıklamayla çekildiğini duyurmuştu.

Yardımcı şu ifadeleri kullanmıştı:

"Malum kirli yapı tarafından mevcut sistemin devam edebilmesi adına başlatılan kumpas, Rizeli Yardımcı ailesinin ve benimle birlikte yola çıkan insanların geçmişiyle ve ahlâkıyla asla bağdaşmayacak şekilde, yalanlarla, iftiralarla, kumpaslarla, şahsımı, ailemi, onurumu, haysiyetimi, itibarımı, hedef almaktadır. TFF başkan adaylığının yanı sıra UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerinden de çekiliyorum."

Bu açıklama sonrası UEFA'nın Yardımcı'yı arayarak genel merkeze çağırdığı ve çekilmesinin nedenini soracağı da belirtilmişti.

Son iddia ise gazeteci Aydın Cingöz'den geldi. Cingöz, YouTube'da yayınlanan 'Sansürsüz Futbol' programında, "Çaykur Rizespor Kulübü seçimde Servet Yardımcı'yı destekliyordu. Ancak Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çaykur Rizespor Kulübü'nü arayarak 'Mehmet Büyükekşi'ye destek vereceksiniz' demiş. Spor Bakanı ben karışmadım diyor. Ben karıştığını düşünüyorum" dedi.