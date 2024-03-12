TFF Süper Kupa kararını verdi

Sami Güntürkün Gürel
TFF Süper Kupa kararını verdi
Süper Kupa'nın bir kez daha ertlendiği haberleri üzerine flaş bir gelime yaşandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 7 Nisan'da Şanlıurfa'da yapılacak Süper Kupa maçının ertelenmesi söylentileri yalanlandı.

"KESİNLİKLE GÜNDEMİMİZDE YOK"

Konuyla ilgili bir TFF yöneticisi, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, "TFF İcra Kurulu toplantısı az önce sona erdi. Şanlıurfa'da gerçekleşecek Süper Kupa maçı ana gündem maddesiydi. Stadın eksiklikleri ve bunların hızla giderilmesi için yapılan çalışmalar incelendi.

Maç, planlandığı üzere 7 Nisan'da ve belirlenen yerde oynanacak.

İptal ya da yer değiştirme gibi bir durum kesinlikle düşünülmedi ve gündeme alınmadı.

Üstelik Fenerbahçe Kulübü'nün bu konuda herhangi bir talebi de bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

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