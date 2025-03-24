TFF toplanıyor, yabancı hakem konusunda karar veriliyor

Süper Lig'de oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçını Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetmesinin ardından Beşiktaş'ta derbiler için yabancı hakem talebinde bulundu.

YARIN BELLİ OLACAK

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu, derbileri yönetecek hakem konusunu karara bağlamak için yarın Riva'da bir araya gelecekler. Bu arada IFFHS (Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu), dünyanın en iyi hakemlerini açıklarken Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yöneten Vincic ikinci sırada yer aldı. İlk sırada ise Fransa'dan François Letexier yer aldı.