TFF UEFA'ya çıkarma yaptı. Hacıosmanoğlu Ceferin görüşmesinin detayları ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 2024 UEFA Süper Kupa müsabakasını takip etmek üzere Polonya’nın başkenti Varşova’da UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi.

Görüşmede, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları, UEFA Üye Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic ve TFF Eski Genel Sekreteri ve UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş da hazır bulundu.

CEFERİN TEBRİK ETTİ

Toplantıda, Ceferin, Hacıosmanoğlu’nu TFF Başkanlığı’na seçilmesinden dolayı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Görüşmede, Türkiye’nin İtalya ile ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) ve Türkiye’de oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ile 2027 UEFA Konferans Ligi Finali’ne dair hazırlıkların son durumu değerlendirildi. Ayrıca, TFF ve UEFA’nın iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek projeler ve yeni UEFA organizasyonlarının Türkiye’de gerçekleştirilme ihtimalleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

10 EYLÜL'DE BULUŞACAKLAR

Toplantıda, Türkiye’de bir UEFA ofisinin açılması konusu da gündeme geldi. Ceferin, Hacıosmanoğlu’nu 10 Eylül’de UEFA’nın Nyon’daki genel merkezine davet ederken, yakın zamanda İstanbul’da tekrar bir araya gelmek üzere randevulaştılar.

MİLLİ TAKIM FORMASI HEDİYE ETTİ

Görüşmenin sonunda, Hacıosmanoğlu, Ceferin’e üzerinde kendi isminin yazılı olduğu ve kaptan Hakan Çalhanoğlu ile tüm takım tarafından imzalanmış A Milli Takım formalarını hediye etti. Ceferin ise Hacıosmanoğlu’na 2024 UEFA Süper Kupa müsabakasında kullanılacak olan topu takdim etti.