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Futbol dünyası tek yürek: Kulüplerden 29 Ekim için çarpıcı mesajlar

TFF ve kulüpler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama mesajları yayımladı

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 07:05
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TFF ve kulüpler Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Futbol dünyası tek yürek: Kulüplerden 29 Ekim için çarpıcı mesajlar
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Futbol camiası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için tek yürek oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler kutlama mesajları yayımladı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, aziz Türk milletinin fedakârlığı ile kazanılan büyük zaferin ardından kurulan Cumhuriyetimizin 99. yılını kutlamanın mutluluk ve onurunu yaşıyoruz. Dünden bugüne en büyük emanetimiz olan Türkiye Cumhuriyeti; kararlılığın, vatanseverliğin, aklın, birlikteliğin, inancın, bağımsızlığın simgesidir. Cumhuriyet; ayrıntıların, zenginliklerin ve hepimizin ortak paydasıdır. Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir coğrafyada, barışı ve huzuru ilelebet tesis edecek bir değerler bütünü olan Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacak olmanın onuruyla büyük Türk Milleti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ulusumuza bırakılmış en büyük miras olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 99. yılı kutlu olsun… Çağdaşlığın göstergesi ve demokrasinin dayanağı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı Ulusumuza armağan eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatanımızın müdafaasında hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi sonsuz özlem ve saygıyla anıyoruz. BİZ, Bu topraklara siper olanları unutmayan, kadınıyla erkeğiyle cephede savaşanları kalbine kazıyan, Atamızın emanetine sahip çıkan, ilkelerinden şaşmayan Cumhuriyetin Feneri olarak; bu vatana ve Cumhuriyete layık olmak için YAŞIYORUZ… Milyonlarca taraftarımızın sesi olarak haykırıyoruz: Ulu Önderimizin İzinde, Yaşa, Sonsuz Ol Cumhuriyet!"

Beşiktaş Kulübü'nün resmi sitesinden yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıl dönümünde, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübü'nden ise "Her 29 Ekim, senin ve eserinin büyüklüğünü görüyoruz bir kez daha. Her 29 Ekim senin silinmez izin, kalbimizde taşıdığımız değişmez resmin. Cumhuriyetin 99'uncu yaşında..." açıklaması yapıldı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Cumhuriyetin ilk günkü heyecanıyla; açtığın yolda, gösterdiğin hedefe hiç durmadan yürüyoruz! İlelebet payidar kalacak Cumhuriyetimizin 99. yılını kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" denildi.

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