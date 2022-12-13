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Büyükekşi açıkladı: Mete Kalkavan ve Abdülkadir Bitigen'le ilgili flaş karar

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den çok tartışılan VAR sistemi ve hakemlerle ilgili falaş açıklamalar geldi.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 14:37
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TFF: Yabancı ülkelerden VAR hakemi için olumlu cevap alamadık

Büyükekşi açıkladı: Mete Kalkavan ve Abdülkadir Bitigen'le ilgili flaş karar
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Merkez Hakem Kurulu semineri sonrası açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, şunları söyledi:

"Hakem atamasını bu güne kadar bir algoritmayla yaptık. Ayın 21'inde tüm Süper Lig kulüp başkanları gelecek ve atamaları gözlerinin önünde yapacağız.

Orta ve uzun vadede hakemlerimizi eğiterek, daha da mükemmel hale getirmek istiyoruz.

Yabancı VAR hakemi konusunda yaptığımız görüşmelerden olumlu cevap alamadık. Başka aksiyonlar planlıyoruz. 

Aramıza yeni birkaç tane VAR hakemi katılacak. Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen'i VAR kadrosuna almayı planlıyoruz. VAR hakemi sayımızı artırarak, Süper Lig'de bir VAR hakeminin haftada birden fazla maçta görev almayacak.

Abdülkadir Bitigen ve Mete Kalkavan, önümüzdeki dönemde hem orta hakemlik hem de VAR hakemliği yapacak. UEFA organizasyonlarında genellikle VAR'da görev almaları sebebiyle onları değerlendirme kararı aldık."

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