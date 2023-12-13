TFF yeni kararları madde madde duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi
TFF yeni kararları madde madde duyurdu
Türkiye Futbol Federasyonu; yönetim kurulu toplantısının ardından maç tarihleri ile ilgili bir duyuru yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu; bugün gerçekleştirdiği toplantının ardından lig ve kupa maçları ile ilgili bazı kararlar aldı.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"Bugün yapılan TFF Yönetim Kurulu toplantısında profesyonel Lig müsabakalarına ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Ligde 15, 16, 17 ve 18 Aralık 2023 tarihlerinde oynanması gereken müsabakaların ileri bir tarihe ertelenmesine,

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakalarının 9, 10, 11 Ocak 2024 tarihlerinde oynatılmasına,

Trendyol 1. Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakalarının 19, 20 ve 21 Aralık 2023 tarihlerinde oynatılmasına,

TFF 2. Lig'de ertelenen 18. hafta müsabakalarının 19, 20 Aralık 2023 tarihinde oynatılmasına,

TFF 3. Lig'de ertelenen 15. hafta müsabakalarının 19, 20 Aralık 2023 tarihinde oynatılmasına,

Ziraat Türkiye Kupası'nda 9, 10 ve 11 Ocak 2024 tarihlerinde oynanması gereken 5. Eleme Turu müsabakalarının 16, 17 ve 18 Ocak 2024 tarihlerinde oynatılmasına,

Daha önce 20 Aralık 2023 Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen Zonguldak Kömürspor A.Ş. - Bucaspor 1928 erteleme müsabakasının 28 Aralık 2023 Perşembe günü oynatılmasına karar verilmiştir.

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