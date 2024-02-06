TFF yoğun mesaide! Ali Koç, Metin Öztürk, Ertuğrul Doğan'a ceza göründü

Kaynak: TFF
TFF yoğun mesaide! Ali Koç, Metin Öztürk, Ertuğrul Doğan'a ceza göründü
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği; son dönemde hakemler ile ilgili yapılan açıklamaları mercek altına aldı, önemli isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sportmenliğe aykırı hareket, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün Kulüp Başkanı Yıldırım Ali Koç'un 03.02.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

YILDIRIM ALİ KOÇ (Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı) 03.02.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 02.02.2024 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası Kulüp Yöneticisi Metin Öztürk'ün basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

METİN ÖZTÜRK'ün (Galatasaray A.Ş. Kulübü İdarecisi) müsabaka sonrası Kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan açıklamalarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 04.02.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 04.02.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ERTUĞRUL DOĞAN'ın (Trabzonspor A.Ş. Kulübü Başkanı) müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan açıklamalar ile müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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