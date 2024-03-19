TFF'de iftar krizi

Kulüpler Birliği'nden Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) karşı dikkat çekici bir adım atıldı.

On kulüp, TFF'nin 20 Mart'ta düzenleyeceği iftar yemeğine katılmayacaklarını açıkladı.

Trabzonspor taraftarlarının Fenerbahçe'ye yönelik saha içi saldırısının ardından futbol dünyasında gergin anlar yaşanıyor.

Bu olayın sonucunda Fenerbahçe, 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul'da ligden çekilme ihtimalini değerlendireceğini ve Başkan Ali Koç'un Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa ettiğini duyurdu.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun bildirdiğine göre, Süper Lig'deki 20 takımdan 10'u, TFF'nin 20 Mart'taki iftar davetine katılmama kararı aldı.